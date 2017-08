Forex, dollaro interrompe rally dopo rimbalzo mensile luglio

LONDRA, 4 agosto (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese guadagnano terreno contro dollaro sia l'euro sia lo yen, per quanto la valuta unica continui a guardare con relativa circospezione all'appuntamento di giovedì con il consiglio mensile Bce. Sul biglietto verde hanno una ricaduta negativa i dati di venerdì scorso relativi al mercato del lavoro Usa, che continua a crescere ma a ritmo inferiore alle attese. Le vendite di dollaro contro euro hanno consentito al cross di riportarsi oltre la soglia di 1,34 ma a parere degli operatori resteranno contenute in vista del verdetto Bce di giovedì. In base al testo del comunicato della banca centrale ma soprattutto ai commenti di Mario Draghi i mercati finanziari dovrebbero farsi un'idea più chiara sulle prospettive della politica monetaria europea nei prossimi mesi. "La riunione Bce di giovedì prossimo tende ad accentuare la debolezza di fondo dell'euro - si legge in una nota degli analisti Barclays - dal momento che Draghi dovrebbe ribadire che la banca centrale è pronta a varare misure straordinarie per far fronte a un'inflazione che non accenna ad accelerare il passo". ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3429/31 1,3429 DOLLARO/YEN 102,53/54 102,61 EURO/YEN 137,69/73 137,73 EURO/STERLINA 0,7979/82 0,7979 ORO SPOT 1.294,80/5,20 1.293,60/4,60 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia