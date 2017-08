Forex, indice dollaro tocca nuovo massimo 6 mesi in attesa dati Usa

LONDRA, 30 luglio (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese l'indice del dollaro sulle prime sei controparti commerciali si spinge brevemente al nuovo record degli ultimi sei mesi. Scivola intanto al minimo da otto mesi il cambio dell'euro/dollaro, con un tuffo sugli schermi Reuters fino a 134,03. L'impostazione rialzista del biglietto verde, spiegano gli operatori, appare soprattutto da mettere in relazione alle scommesse positive sui numeri del Pil per il trimestre aprile-giugno in arrivo nel pomeriggio, che dovrebbero evidenziare un buon rimbalzo dopo la pessima performance dei primi tre mesi dell'anno. Sulla valuta unica europea pesa di converso il timore di ripercussioni economiche negative dopo la stretta Ue di ieri sulle sanzioni alla Russia. ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3403/07 1,3409 DOLLARO/YEN 102,12/17 102,11 EURO/YEN 136,91/97 136,92 EURO/STERLINA 0,7916/17 0,7913 ORO SPOT 1.299,06/9,83 1.298,10/9,40 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia