Forex, euro debole su dlr su buoni dati Usa e inflazione zona euro

LONDRA, 31 luglio (Reuters) - L'euro rimane sotto pressione nei confronti del dollaro, anche se non subisce particolari vendite dopo la pubblicazione del preliminare di luglio sui prezzi nella zona euro. L'inflazione della zona euro, contrariamente alle attese per un dato invariato, è scesa ulteriormente allo 0,4%, ai livelli più bassi da quasi 5 anni. È un dato che rievoca i timori di deflazione per la regione, mai del tutto sopiti nonostante l'intervento di giugno della Bce, e alimenta la speculazione per nuove mosse espansive di Francoforte. Dopo il dato l'euro/dollaro si è riavvicinato al minimo intraday di 1,3386 toccato ad inizio mattinata, per poi riportarsi poco dopo di nuovo in vista di quota 1,34. Ma già da ieri l'euro risulta sotto pressione nei confronti di un dollaro, sui minimi da otto mesi. Il biglietto verde ha beneficiato dell'ottimo dato relativo al Pil Usa del secondo trimestre e non ha trovato motivi per una significativa frenata nei toni complessivamente bilanciati usati ieri dalla Fed nel comunicato diffuso al termine del meeting del Fomc. I movimenti sul mercato valutario rimangono comunque nel complesso contenuti in attesa dei numeri di domani sul mercato del lavoro Usa in luglio. "Il mercato è corso un po' avanti: non ci sarà nessun rialzo dei tassi da parte della Fed nella prima metà del 2015", spiega lo strategist di Credit Agricole Adam Myers. "Basterebbe un dato un po' debole domani sui payroll per vedere un ritracciamento del dollaro". ORE 11,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3394/96 1,3396 DOLLARO/YEN 102,78/80 102,78 EURO/YEN 137,69/70 136,72 EURO/STERLINA 0,7937/38 0,7912 ORO SPOT 1.296,00/6,20 1.294,70/5,40