Forex, euro tocca nuovo minimo 8 mesi su dlr dopo calo oltre attese Ifo

NEW YORK, 25 luglio (Reuters) - L'euro perde ancora terreno nei confronti del dollaro toccando il nuovo minimo di otto mesi sul biglietto verde dopo che nella mattinata il dato Ifo sul sentiment delle aziende tedesche è risultato al di sotto delle attese. Poco dopo le 14,20 la valuta unica europea arriva a scambiare a 1,3432 dollari, ritoccando il minimo di otto mesi raggiunto ieri a quota 1,3438 dollari. L'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche - tra gli indicatori più seguiti per prevedere l'andamento della crescita nella principale economia della zona euro - è calato a luglio a 108,0 da 109,7 di giugno, contro le attese per 109,4. L'euro si deprezza anche nei confronti dello yen scambiando a 136,88 yen, in calo dello 0,12%. Secondo molti operatori, un orizzonte economico debole potrebbe spingere la Banca centrale europea a intraprendere ulteriori azioni, tra cui potenzialmente anche l'espansione monetaria che finora ha visto la convinta opposizione dei tedeschi. Stabile invece il cambio dollaro/yen a 101,85 nell'area del massimo di due settimane visto nella notte sulla scia dei dati Usa diffusi ieri. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3436/38 1,3463 DOLLARO/YEN 101,85/91 101,81 EURO/YEN 136,87/92 137,06 EURO/STERLINA 0,7914/16 0,7923 ORO SPOT 1.295,11/5,67 1.293,00/7,70