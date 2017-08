Forex, euro tocca minimo seduta su dlr dopo calo oltre attese Ifo

LONDRA, 24 luglio (Reuters) - Dopo un avvio poco mosso, l'euro si deprezza toccando il minimo di seduta sul dollaro sulla scia del dato Ifo sul sentiment delle aziende tedesche risultato al di sotto delle attese, alla fine di una settimana all'insegna di un apprezzamento del biglietto verde. Poco dopo le 10 la valuta unica europea segna il minimo di seduta a 1,3446 dollari in calo rispetto a 1,3461 visto in avvio di seduta, dopo un minimo di otto mesi a 1,3438 dollari registrato ieri. L'indice Ifo sulla fiducia delle imprese tedesche - tra gli indicatori più seguiti per prevedere l'andamento della crescita nella principale economia della zona euro - è calato a luglio a 108,0 da 109,7 di giugno, contro le attese per 109,4. Secondo molti operatori, un orizzonte economico debole potrebbe spingere la Banca centrale europea a intraprendere ulteriori azioni, tra cui potenzialmente anche l'espansione monetaria che finora ha visto la convinta opposizione dei tedeschi. Il dollaro si apprezza leggermente sullo yen a 101,88 portandosi in area massimo di due settimane visto nella notte sulla scia dei dati Usa diffusi ieri. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3449/51 1,3463 DOLLARO/YEN 101,87/90 101,81 EURO/YEN 137,01/05 137,06 EURO/STERLINA 0,7923/24 0,7923 ORO SPOT 1.292,50/3,20 1.293,00/7,70 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia