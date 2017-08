Forex, euro e dollaro più deboli su yen

NEW YORK, 17 luglio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza Usa l'euro viaggia in area 1,35 dollari e poco oltre 137 yen, non lontano dal minimo degli ultimi cinque mesi nei confronti della valuta nipponica. Corregge leggermente rispetto allo yen anche il biglietto verde, su cui pesa la lettura decisamente peggiore delle attese dei dati sul mercato immobiliare Usa di luglio. La valuta unica europea resta inoltre in prossimità del minimo da due anni contro sterlina. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3530/33 1,3525 DOLLARO/YEN 101,44/45 101,67 EURO/YEN 137,26/28 137,48 EURO/STERLINA 0,7099/03 0,7892 ORO SPOT 1.304,10/4,20 1.298,87/0,87 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia