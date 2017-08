Forex, euro in area 1,36 dollari con dati macro Usa contrastati

NEW YORK, 15 luglio (Reuters) - Nei primi scambi della mattinata newyorkese il cross dell'euro/dollaro si riporta a cavallo della soglia di 1,36, nel tentativo di metabolizzare il quadro a tinte miste delle ultime statistiche macro. Hanno infatti disatteso le scommesse di mercato e analisti i numeri sulle vendite al dettaglio Usa di giugno, penalizzati dall'inattea debolezza del comparto auto. Ampiamente migliore del previsto invece l'indice Empire State sul settore manifatturiero per l'area di New York, balzato a luglio a 25,60 - massimo da aprile 2010 - contro un consensus pari a 17,00 dopo il 19,28 di giugno. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3604/08 1,3619 DOLLARO/YEN 101,63/64 101,53 EURO/YEN 138,25/27 138,25 EURO/STERLINA 0,7925/26 0,7970 ORO SPOT 1.308,00/8,90 1.306,84/7,46 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia