Forex, euro a minimi da 8 mesi su dlr, si guarda a nuove mosse Bce

LONDRA, 23 luglio (Reuters) - Resta sotto pressione l'euro che, pur in una mattinata di movimenti contenuti, viaggia sui minimi di quest'anno nei confronti del dollaro. Dopo il deprezzamento già registrato nella seduta di ieri, a metà mattinata l'euro/dollaro scende al minimo intraday di 1,3456, il livello più basso da otto mesi a questa parte. Secondo gli operatori la debolezza della valuta unica è coerente con le aspettative di nuove mosse espansive da parte della Bce. D'altra parte, anche se i numeri di ieri hanno mostrato un'inflazione 'core' negli Stati Uniti sotto il 2% in giugno - un dato che non pone pressioni per un anticipo dei tempi del prossimo rialzo dei tassi da parte della Fed - la politica monetaria Usa appare ormai saldamente avviata verso la fine della propria fase espansiva. "Gli Usa alzeranno i tassi l'anno prossimo mentre in Europa, all'opposto, potrebbero vedersi nuovi passi di tipo espansivo" afferma Ayako Sera di Sumitomo Mitsui Trust Bank. Inoltre il progressivo movimento dei differenziali di interesse in favore degli Usa sottrae flussi di capitale a sostegno dell'euro, come sottolineano in un report gli analisti di Bnp Paribas, che vedono un target di discesa del cambio a quota 1,32. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3457/60 1,3464 DOLLARO/YEN 101,37/39 101,46 EURO/YEN 136,43/46 136,65 EURO/STERLINA 0,7880/82 0,7891 ORO SPOT 1.309,00/9,40 1.307,00/7,70