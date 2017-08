Forex, euro e dollaro poco mossi, occhi su minute Fed

NEW YORK, 9 luglio (Reuters) - Euro stabile sul dollaro con gli operatori in attesa di spunti dalle dichiarazioni del presidente della Banca centrale europea Mario Draghi e dalle minute dell'ultimo meeting della Federal Reserve. I mercati restano in attesa di segnali più aggressivi da parte della Fed a favore di un aumento dei tassi di interesse l'anno prossimo che, secondo molti, potrebbero spingere al rialzo i rendimenti dei governativi Usa e rafforzare il dollaro. Nei confronti di un paniere di valute, il biglietto verde scambia leggermente in rialzo a 80,205 e sale dello 0,01%sull'euro a 1,3607. Poco mosso anche il cambio euro/yen a 138,40 con un incremento dello 0,1%. Sullo yen, il dollaro si è riportato ai livelli visti prima dei dati sull'occupazione Usa diffusi giovedì scorso e si mantiene a 101,69. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3608/09 1,3611 DOLLARO/YEN 101,69/70 101,57 EURO/YEN 138,37/40 138,25 EURO/STERLINA 0,7953/55 0,7942 ORO SPOT 1.318,59/4,73 1.318,60/19,30 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia