Forex, dollaro ancora sotto pressione, attende spunti da Fed

NEW YORK, 8 luglio (Reuters) - Resta ampiamente ribassista l'impostazione di fondo del biglietto verde in apertura di seduta sulla piazza Usa, in vista di possibili ispirazioni direzionali dai prossimi interventi di esponenti Fed da cui potrebbero emergere indicazioni di politica monetaria. Guadagna invece vistosamente terreno il dollaro neozelandese dopo la promozione dell'outlook sul rating sovrano da parte di Fitch. Il volume degli scambi, riferiscono gli operatori, va gradualmente rarefacendosi in un clima sostanzialmente già festivo. In agenda gli interventi dei consiglieri Fed Jeffrey Lacker e Narayana Kocherlakota. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3593/95 1,3604 DOLLARO/YEN 101,70/71 101,82 EURO/YEN 138,24/26 138,55 EURO/STERLINA 0,7940/42 0,7942 ORO SPOT 1.322,10/3,00 1.319,80/20,51