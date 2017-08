Forex, euro poco sotto 1,37 dollari in attesa nuovo consiglio Bce

NEW YORK, 1 luglio (Reuters) - Resta subito a ridosso di 1,37 il cross dell'euro/dollaro nella mattinata Usa, in vista del massimo delle ultime sei settimane, tra scambi dominati dall'aggiustamento delle posizioni con l'avvio del secondo semestre. Guardando all'appuntamento di dopodomani con il nuovo consiglio Bce, la valuta unica europea ha interamente recuperato nei confronti del biglietto verde il terreno perso da poco meno di un mese a questa parte con il varo dell'ultimo pacchetto di misure espansive da parte dell'Eurotower. Sotto i riflettori resta intanto il dossier Bnp Paribas, cui le autorità hanno chiesto circa 9 miliardi di dollari di risarcimento che potrebbero pesare sull'euro. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3686/87 1,3691 DOLLARO/YEN 101,52/53 101,30 EURO/YEN 138,92/97 138,75 EURO/STERLINA 0,7979/80 0,8003 ORO SPOT 1.326,39/7,01 1.327,19/7,81 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia