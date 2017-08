Forex, euro in lieve calo su dati Pmi, dichiarazioni Draghi

LONDRA, 23 giugno (Reuters) - Euro in calo dopo la diffusione delle stime del Pmi tedesco e francese, rivelatesi entrambe al di sotto delle attese pur con un trend che resta lo stesso: di crescita robusta per la principale economia europea e di difficoltà per alcuni Paesi del blocco. I dati sono stati diffusi dopo che ieri il presidente della Bce, Mario Draghi, in un'intervista al quotidiano 'De Telegraaf' ha detto che gli acquisti di asset su larga scala fanno parte degli strumenti di cui dispone l'istituto centrale che, però al momento, resterà concentrato sull'ultima serie di misure di stimolo. Draghi ha anche detto che si potrebbe fare ricorso al 'quantitative easing' se le stime sull'inflazione peggiorassero nel medio termine. "I Pmi ci dicono più o meno le stesse cose sottolineate da Draghi nel weekend: la politica resterà molto accomodante in Europa per un lungo periodo", spiega un dealer di una banca londinese. "Lo sapevamo già e, di conseguenza, la reazione dell'euro è stata minima". L'euro perde lo 0,1% a 1,3580 dollari, non lontano dai minimi giornalieri di 1,3586 raggiunti negli scambi in Asia. La stima flash sui direttori acquisto, a cura di Markit, mostra un settore privato della zona euro alle prese a giugno con un imprevisto rallentamento nel tasso di espansione, pur a fronte dei nuovi sforzi di contenimento dei costi da parte delle imprese. L'indice Pmi composito è sceso a 52,8 da 53,5 finale di maggio. Come il mese scorso, inoltre, Francia e Germania continuano a procedere a velocità distinta: se l'economia tedesca mostra un frazionale raffreddamento nel ritmo di espansione rispetto a maggio, quella francese evidenzia una nuova contrazione e il peggior risultato da quattro mesi a questa parte. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3580/83 1,3599 DOLLARO/YEN 101,83/84 102,06 EURO/YEN 138,27/39 138,82 EURO/STERLINA 0,7979/83 0,7991 ORO SPOT 1.314,65/5,20 1.314,32/15,32 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia