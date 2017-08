Forex, dlr risale su prese profitto euro, ma trend resta debole

NEW YORK, 20 giugno (Reuters) - Il dollaro approfitta, nel corso della seduta odierna, di qualche presa di profitto su euro e yen, ma resta comunque indirizzato a chiudere la settimana col movimento di deprezzamento più ampio da oltre due mesi. Nonostante il parziale recupero odierno, e i buoni dati economici giunti ieri dall'economia Usa, sul biglietto verde continua a pesare l'outlook di politica monetaria particolarmente accomodante fornito dalla Fed nel recente meeting, che ha deluso le aspettative di un riposizionamento del governatore Janet Yellen verso toni meno espansivi. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia in prossimità del minimo intraday di 1,3581, comunque sempre in vista del picco da due settimane di 1,3644 visto in settimana in concomitanza con la riunione del comitato di politica monetaria della banca centrale Usa. Nei confronti dello yen il dollaro è sceso nel corso della seduta fino a quota 101,82, appena sopra il minimo settimanale di 101,73. ORE 14,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3582/83 1,3608 DOLLARO/YEN 102,02/06 101,91 EURO/YEN 138,58/61 138,72 EURO/STERLINA 0,7970/75 0,7984 ORO SPOT 1.312,35/3,15 1.319,70/20,50 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia