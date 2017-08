Forex, dollaro a minimi 3 settimane dopo Fed più morbida attese

LONDRA, 19 giugno (Reuters) - Il dollaro viaggia sui minimi da tre settimane nei confronti del paniere delle principali valute, in risposta ai toni più accomodanti del previsto da parte della Federal Reserve al termine del comitato di politica monetaria. Se da un lato l'istituto centrale americano ha prospettato un rialzo del costo del denaro più rapido di quanto precedentemente indicato per il prossimo biennio, dall'altro ha abbassato il target per i tassi di riferimento a lungo termine, a segnalare un lieve declino della crescita nel lungo periodo. L'indice del dollaro, che misura l'andamento del biglietto verde nei confronti delle principali controparti valutarie, intorno alle 10,00 cede lo 0,4% a quota 80,257, sui minimi da circa tre settimane. Il biglietto verde perde terreno nei confronti dell'euro, che avanza dello 0,25% a quota 1,3631 dollari, il livello più alto da dieci giorni a questa parte. La valuta Usa cede anche nei confronti della divisa nipponica, scivolando dello 0,16% a quota 101,74 yen. "La debolezza del dollaro con buona probabilità sarà persistente a meno che non si assista a un netto cambio di rotta della comunicazione della Fed, quindi ci sono rischi al rialzo per l'euro", commenta Sue Trinh, strategist valutaria di Rbc Capital Markets. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3631/33 1,3595 DOLLARO/YEN 101,76/79 101,91 EURO/YEN 138,69/74 138,57 EURO/STERLINA 0,8011/15 0,7998 ORO SPOT 1.280,59/1,21 1.277,50/9,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia