Forex, euro sotto pressione in vista misure espansive in meeting Bce

NEW YORK, 2 giugno (Reuters) - L'euro si conferma in deprezzamento sul dollaro, pur in lieve recupero dai minimi intraday, toccati in mattinata a seguito della pubblicazione dei Pmi manifatturieri europei di maggio. Sulla valuta unica pesa l'aspettativa delle misure espansive che la Bce, con ogni probabilità, annuncerà nel meeting di giovedì prossimo. Aspettative rafforzate ulteriormente dai numeri di questa mattina che, salvo poche eccezioni, dipingono un quadro di rallentamento dell'attività a livello europeo se non - come nel caso della Francia - di un ritorno in contrazione . E nella stessa direzione spinge anche il dato del pomeriggio sull'inflazione tedesca, scesa ai minimi da quattro anni . L'euro/dollaro scambia nel primo pomeriggio nuovamente sopra quota 1,36 dopo essere sceso stamane fino a 1,3595, in vista del minimo da tre mesi di 1,3586 registrato giovedì scorso. Con il meeting Bce alle porte e operatori che nell'attesa paiono poco propensi ad abbandonare le posizioni corte sulla valuta unica, l'euro/dollaro sembra per ora destinato a rimanere sotto pressione. D'altra parte, nonostante la contrazione del Pil Usa nel primo trimestre, gli economisti vedono in miglioramento i prossimi dati in arrivo dagli Stati Uniti. A partire dall'Ism manifatturiero di maggio, in uscita nel pomeriggio, stimato in salita a 55,5 punti dai 54,9 di aprile. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3611/13 1,3630 DOLLARO/YEN 102,09/12 101,78 EURO/YEN 138,96/99 138,73 EURO/STERLINA 0,8127/29 0,8137 ORO SPOT 1.247,20/8,00 1.250,69/1,41 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia