Forex, euro poco mosso su dlr e yen in attesa mosse Bce

LONDRA, 30 maggio (Reuters) - Nelle prime battute sulla piazza londinese l'euro riduce lievemente le perdite segnate in Asia nei confronti dello yen e si muove in marginale rialzo sul dollaro, ma resta comunque schiacciato sui minimi segnati di recente in attesa del meeting della Banca centrale europea la prossima settimana. Secondo un sondaggio condotto da Reuters, la maggior parte degli economisti ritiene probabile un taglio del tasso di rifinanziamento principale allo 0,10%, mentre il tasso sui depositi presso l'istituto centrale, ora a remunerazione nulla, passerebbe in negativo allo 0,10%, diventando un onere per le banche. Tali misure, a detta degli analisti, accoppiate con un'operazione di rifinanziamento a lungo termine, finalizzata all'erogazione di prestiti alle imprese, potrebbero effettivamente migliorare l'offerta di credito, mentre più contenuti sarebbero gli effetti sull'euro, fattore che nelle sue ultime uscite il presidente della Bce Mario Draghi ha detto di monitorare, nell'ottica di un contrasto alla bassa inflazione. Intorno alle 9,30 la valuta unica avanza dello 0,1% sul biglietto verde a 1,3614 dollari, sopra il minimo a tre mesi segnato mercoledì. L'euro resta in calo sullo yen a 138,29 da 138,44, ma riduce le perdite rispetto alla sessione asiatica e si allontana dal minimo da quattro mesi segnato mercoledi a a 137,99. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3610/12 1,3589 DOLLARO/YEN 101,60/62 101,69 EURO/YEN 138,29/34 138,44 EURO/STERLINA 0,8124/28 0,8135 ORO SPOT 1.257,30/7,40 1.255,60/6,50