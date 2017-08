Forex, yen in flessione ed euro poco mosso in Europa

LONDRA, 22 maggio (Reuters) - Un'indagine sulla manifattura cinese più forte delle attese detta l'andamento delle principali valute stamane, con lo yen in flessione, mentre il dollaro americano e quello australiano sono in rialzo. L'euro è poco mosso dopo che il dato preliminare sulla manifattura della zona euro è risultato lievemente superiore alle attese. Il settore industriale cinese, seppure ancora in fase di contrazione, ha visto l'indice PMI salire a maggio ai massimi dall'inizio dell'anno. Il dato ha riacceso le speranze per guadagni piu' ampi per le imprese australiane, che forniscono materie prime alla Cina, aumentando, comunque, la propensione a investire in divise rischiose. Di conseguenza lo yen ha perso terreno sulla divisa australiana e su quella statunitense. Il dollaro americano e' salito a 101,55 yen dopo aver segnato un minimo di 3 mesi e mezzo nei giorni scorsi. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3677/78 1,3686 DOLLARO/YEN 101,56/60 101,35 EURO/YEN 138,90/92 138,73 EURO/STERLINA 0,8086/89 0,8096 ORO SPOT 1.293,80/4,00 1.291,40/2,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia