RPT-Forex, aspettative Bce e timori voto Ue appesantiscono euro

(Elimina refuso nel testo) NEW YORK, 20 maggio (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza Usa la valuta unica europea resta sotto pressione, poco al di sotto di 1,37 dollari e in prossimità del minimo da tre mesi e mezzo su yen, in ragione di crescenti scommesse su misure espansive da parte della Bce e del timore che precede il voto di domenica per il rinnovo del parlamento europeo. La preoccupazione più diffusa è quella di una sensibile affermazione dei cosiddetti 'euroscettici', fazione il cui peso sta progressivamente crescendo in molti Paesi dell'unione monetaria. In assenza di spunti macro il mercato si mantiene in range ristretto, mentre il clima di fondo continua a segnalare una generalizzata scarsa propensione al rischio. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3694/96 1,3707 DOLLARO/YEN 101,40/42 101,49 EURO/YEN 138,92/96 139,15 EURO/STERLINA 0,8138/42 0,8153 ORO SPOT 1.289,65/9,90 1.291,60/2,30