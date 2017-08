Forex, yen prosegue apprezzamento su dollaro dopo rottura livello chiave

NEW YORK, 19 maggio (Reuters) - Nei primi scambi sulla piattaforma Usa il biglietto verde prosegue e accentua la correzione nei confronti dello yen, dopo aver infranto una soglia importante sui grafici degli analisti tecnici. La marcata discesa dei rendimenti dei Treasuries schiaccia il dollaro al minimo da tre mesi e mezzo rispetto alla divisa giapponese, già di per sé favorita nelle fasi di minore propensione al rischio come quella attuale. Il cross dollaro/yen supera il livello di 101,20 e accelera la discesa fino a 101,10; il movimento dovrebbe però fermarsi tenendo conto degli ordini automatici posizionati intorno a 101, mentre una caduta fino a 100,80 innescherebbe potenzialmente acquisti da parte della stessa Banca del Giappone. Se il dollaro risente del graduale rientro nelle scommesse di un ritocco al rialzo sui tassi da parte di Federal Reserve, sulla sterlina pesa invece oggi il nuovo no di Astrazeneca a Pfizer. La debolezza del biglietto verde contiene a propria volta almeno temporaneamente la correzione dell'euro, con il cross stabile intorno a 1,3720. Si riunisce intanto da domani a mercoledì il consiglio mensile di Banca del Giappone. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3722/24 1,3692 DOLLARO/YEN 101,12/16 101,49 EURO/YEN 138,74/80 138,96 EURO/STERLINA 0,8151/53 0,8140 ORO SPOT 1.303,90/4,25 1.293,09/4,31 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia