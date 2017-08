Forex, euro a minimi da 3 mesi sul dlr su attesa intervento Bce

LONDRA, 29 maggio (Reuters) - L'euro torna sotto quota 1,36 sul dollaro questa mattina, confermandosi ai minimi da tre mesi a causa di crescenti speculazioni su nuove mosse espansive della Bce nel meeting della prossima settimana. Nonostante una breve pausa del mercato nelle ultime ore, con qualche presa di profitto sul biglietto verde, l'euro continua a pagare le attese sul fronte Bce, rafforzate ieri dai dati deludenti sull'occupazione in Germania e da quelli sulla crescita della massa monetaria nella zona euro. L'ultimo sondaggio Reuters evidenzia che un'ampia maggioranza degli economisti interpellati prevede il taglio in negativo del tasso sui depositi marginali da parte di Francoforte. Dopo una breve puntata sopra quota 1,36, l'euro/dollaro ha toccato in mattinata un nuovo minimo da tre mesi a 1,3587. Tuttavia, sottolineano gli operatori, a limitare la discesa dell'euro/dollaro potrebbe contribuire la flessione dei rendimenti sui Treasuries Usa, che nelle ultime ore hanno seguito il movimento ribassista dei tassi europei, portandosi ai minimi da 11 mesi. L'euro scambia sui minimi da circa tre mesi anche nei confronti dello yen, con un cambio sceso stamane fino a 137,99. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3593/95 1,3589 DOLLARO/YEN 101,55/57 101,83 EURO/YEN 138,06/07 138,39 EURO/STERLINA 0,8136/37 0,8132 ORO SPOT 1.252,50/3,30 1.258,14/8,86 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia