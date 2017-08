Forex, euro interrompe risalita, cambio su dlr torna sotto 1,37

NEW YORK, 16 maggio (Reuters) - Si raffredda la risalita dell'euro dai minimi da due mesi e mezzo sul dollaro toccati ieri a seguito dei dati deludenti sull'andamento dell'economia europea, Italia compresa, e sulle indicazioni sempre più concrete di un possibile intervento espansivo della Bce a giugno. Ad inizio pomeriggio l'euro/dollaro tratta nuovamente sotto quota 1,37, dopo essere sceso ieri fino a 1,3648 e risalito stamane fino ad un massimo intraday di 1,3727, grazie anche a qualche presa di profitto, in vista del weekend, da parte di chi aveva adottato posizioni ribassiste sulla valuta unica. "La recente debolezza mostrata dalle borse e dai bond periferici suggerisce che il rally su questi mercati si stia consumando e questo potrebbe preannunciare un tono meno robusto per l'euro la prossima settimana" afferma la strategist di Rabobank Jane Foley. A sottolineare le difficoltà dell'euro c'è il fatto che il recupero si è arrestato in un momento di scarsa brillantezza anche per il dollaro, appesantito dalla discesa ieri dei rendimenti sui Treasuries decennali ai minimi da sei mesi. La forte correzione del mercato obbligazionario periferico della zona euro, ancora assai volatile nella seduta odierna, ha suggerito cautela a molti investitori che hanno indirizzato gli acquisti verso i governativi Usa. A fine mattinata il dollaro ha toccato un minimo intraday sullo yen a 101,37, ad un passo dal minimo da due mesi di 101,31. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3687/90 1,3710 DOLLARO/YEN 101,51/55 101,56 EURO/YEN 130,00/03 139,26 EURO/STERLINA 0,8143/44 0,8161 ORO SPOT 1.289,06/9,83 1.296,00/6,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia