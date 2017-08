Forex, euro risale da minimi ieri, calo tassi Treasuries frena dlr

LONDRA, 16 maggio (Reuters) - Euro in recupero dai minimi da due mesi e mezzo sul dollaro, toccati ieri dopo i dati deludenti sull'andamento dell'economia della zona euro nel primo trimestre, Italia compresa, e sulle indicazioni sempre più concrete di un possibile intervento espansivo della Bce a giugno. Gli operatori segnalano qualche presa di profitto in vista del weekend sulle posizioni ribassiste adottate nei confronti della valuta unica; ma la risalita dell'euro/dollaro è favorita anche dalla flessione dei tassi sul mercato obbligazionario Usa in scia alla seduta di forte correzione vista ieri dai periferici europei. Gli investitori, colti di sorpresa dal riaffiorare improvviso dell'avversione al rischio, sono tornati a comprare Treasuries, spingendone i rendimenti sulla scadenza decennale ai minimi da sei mesi con conseguente indebolimento del biglietto verde. Dopo essere sceso nella seduta di ieri fino 1,3648 l'euro/dollaro si è riportato sopra quota 1,37, toccando un massimo intraday stamattina a 1,3727. D'altra parte il dollaro scambia in prossimità del minimo da due mesi sullo yen di 101,31. "Il ribasso dei rendimenti sui Treasuries e la debolezza globale dell'azionario formano una combinazione potente" commenta lo strategist di Rbc Capital Markets Adam Cole. ORE 10,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3724/25 1,3710 DOLLARO/YEN 101,57/58 101,56 EURO/YEN 139,36/37 139,26 EURO/STERLINA 0,8165/67 0,8161 ORO SPOT 1.293,40/3,65 1.296,00/6,70 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia