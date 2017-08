Forex, euro galleggia oltre minimi su dollaro, attende novità Bce

NEW YORK, 12 maggio (Reuters) - Si riprende lievemente dai minimi contro dollaro la valuta unica europea nei primi scambi sulla piazza newyorkese, dopo la vistosa correzione che ha contraddistinto le sedute di giovedì e venerdì in reazione al tono particolarmente espansivo scelto da Mario Draghi con l'ultimo consiglio sui tassi. La prospettiva di un intervento volto a contrastare la bassa inflazione e rilanciare una performance economica che resta anemica mantiene il cambio sotto pressione nei confronti delle principali controparti. In attesa che da Francoforte arrivino ulteriori spunti o commenti e in assenza di dati macro in grado di muovere le quotazioni, il mercato valutario si mantiene intanto in range ristretto. Tornando alle indicazioni di politica monetaria i commenti più recenti sono quelli odierni del banchiere centrale austriaco Ewald Nowotny, secondo cui alla Bce non basterebbe un semplice taglio dei tassi per contrastare la bassa inflazione ma servirebbe un 'pacchetto' di misure. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3769/70 1,3757 DOLLARO/YEN 101,94/95 101,85 EURO/YEN 140,33/36 140,15 EURO/STERLINA 0,8151/54 0,8166 ORO SPOT 1.301,06/1,83 1.288,88/89,83 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia