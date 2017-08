Forex, euro a minimi da un mese e mezzo su dlr su attesa azione Bce

LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Euro ancora sotto pressione sull'attesa di un intervento espansivo da parete della Bce in giugno, nonostante una buona indicazione giunta questa mattina dal Pil preliminare tedesco del primo trimestre, cresciuto oltre le attese. Stamane il vicepresidente della Bce Vitor Constancio - pur negando l'esistenza di segnali distinti di deflazione - ha ripetuto che la banca centrale è pronta ad intervenire con rapidità in caso di bisogno, non escludendo nove mosse accomodanti. A metà mattinata, in attesa degli altri dati di Pil europei, tra cui quello della zona euro e quello italiano (mentre è già risultato inferiore alle attese quello francese ) l'ueo/dollaro scambia sotto quota 1,37, al minimi intraday di 1,3683: siamo sui valori più bassi da circa un mese e mezzo. Secondo quanto riferito da fonti Reuters un taglio dei tassi a giugno sarebbe ormai praticamente cosa fatta, ma a questo potrebbe essere affiancato un pacchetto di possibili misure specifiche per sostenere il credito alle piccole e medie imprese. Ieri d'altra parte il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ha confermato che, se necessario, la banca centrale tedesca è pronta a sostenere l'azione della Bce, pur frenando sull'ipotesi di un quantitative easing, definendola una misura non adeguata, sulla quale la Germania non ha ancora dato un 'sì'. "A parte il quantitative easing, cui probabilmente ancora per un po' non si farà ricorso, la Bce non ha tantissime opzioni a disposizione per tenere giù l'euro" commenta un'operatore del mercato valutario. "Quindi la Bce dovrà cercare di mandare un messaggio che dice che ci sarà una mossa espansiva alla volta. I vari membri della Bce dovranno procedere uniti, specie con un dollaro che mostra anch'esso segnali di debolezza". ORE 9,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3683/85 1,3714 DOLLARO/YEN 102,07/09 101,87 EURO/YEN 139,65/71 136,69 EURO/STERLINA 0,8169/72 0,8178 ORO SPOT 1.303,55/3,80 1.305,00/6,20 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia