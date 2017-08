Forex, avversione a rischio penalizza dlr, euro stabile in attesa Bce

NEW YORK, 5 maggio (Reuters) - Mercato valutario complessivamente stabile in una seduta dai volumi assottigliati in Europa per via della giornata festiva sulla piazza finanziaria di Londra. Sul dollaro prevale un'intonazione debole dopo il movimento di apprezzamento, passeggero, seguito alla pubblicazione venerdì scorso del buon dato di aprile sul mercato del lavoro Usa. Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia poco sotto il massimo di seduta di 1,3890, di fatto invariato rispetto all'ultima chiusura, dopo essere sceso venerdì fino a quota 1,3812. Parallelamente il biglietto verde viaggia sui minimi da due settimane sullo yen, con un cambio sceso oggi fino a 101,87. A dettare cautela sul dollaro c'è la convinzione che, nonostante il buon andamento dei 'payroll' Usa ad aprile, non ci sarà alcun cambiamento dell'attuale linea di condotta della Fed, che rimarrà almeno nel breve accomodante, nonostante la progressiva diminuzione dell'importo mensile di acquisti del programma di quantitative easing. Inoltre il dato di questa mattinata dal manifatturiero cinese, ancora in contrazione in aprile, sembra scoraggiare ulteriormente la propensione al rischio degli operatori, così come la situazione di crescente tensione in Ucraina. Intanto il focus comincia ad spostarsi verso il meeting Bce di giovedì: gli economisti sono concordi nell'escludere novità di politica monetaria specie dopo la risalita dell'inflazione della zona euro in aprile. Ma, coerententemente con quanto ascoltato negli ultimi mesi, dal presidente Mario Draghi sono attese parole di segno decisamente accomodante, finalizzate ad impedire un innalzamento eccessivo dei tassi reali di mercato e, di conseguenza, dell'euro. "Credo che 1,40 sia il livello massimo a cui la risalita dell'euro sul dollaro potrà arrivare", spiega lo strategist di Nordea Niels Christiansen. ORE 14,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3877/78 1,3870 DOLLARO/YEN 101,93/94 102,18 EURO/YEN 141,43/46 141,77 EURO/STERLINA 0,8230/32 0,8221 ORO SPOT 1.314,61/4,38 1.299,83/300,82 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia