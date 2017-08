Forex, dollaro recupera posizioni su yen dopo dati mensili lavoro

NEW YORK, 2 maggio (Reuters) - Buona accelerazione per il cross del dollaro contro yen, in rialzo di oltre mezzo punto percentuale sulla chiusura precedente dopo la statistica migliore delle attese sugli occupati mensili di aprile. A fronte di un consensu pari a 210.000, i nuovi posti di lavoro creati il mese scorso dagli imprenditori statunitensi ammontano a 288.000, miglior risultato da gennaio 2012, dopo l'incremento di 203.000 - rivisto al rialzo rispetto alla precedente lettura di 193.000 - a marzo. Si porta così a 6,3%, tre decimi al di sotto delle attese e al nuovo minimo da settembre 2008, il tasso di disoccupazione rispetto a 6,7% del mese precedente. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3818/19 1,3869 DOLLARO/YEN 102,91/94 102,32 EURO/YEN 142,19/24 141,90 EURO/STERLINA 0,8204/12 0,8208 ORO SPOT 1.279,61/0,10 1.283,49/4,71 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia