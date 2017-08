Forex, cambi poco variati, crisi Ucraina limita rialzo dollaro

LONDRA, 25 aprile (Reuters) - L'acutizzarsi della crisi ucraina limita gli spazi di risalita del dollaro, con gli operatori che temono ripercussioni sulle aspettative di crescita degli Stati Uniti e che, in generale, si sono orientati nelle ultime ore su posizioni di maggiore cautela. In Ucraina proseguono gli scontri nella zona orientale del paese dove ieri sono stati uccisi alcuni ribelli filo-russi, mentre Mosca continua a muovere truppe presso il confine, tenendo vivi i timori di un'invasione militare . "C'è stato un lieve aumento dell'avversione al rischio" afferma lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri, che tuttavia precisa: "tuttavia i rischi geopolitici non stanno avendo un impatto eccessivo sui cambi, gran parte degli investitori è ancora concentrato sulle prospettive di crescita". A metà mattinata l'euro/dollaro tratta in prossimità del massimo intraday di 1,3841, praticamente invariato però rispetto all'ultima chiusura. Il cambio ha recuperato terreno dopo essere sceso ieri fino a quota 1,3791 in scia alle parole dal presidente della Bce Mario Draghi che, da Amsterdam, ha nuovamente sottolineato l'impegno della banca centrale ad adottare misure non convenzionali di politica monetaria, tra cui un programma di quantitative easing, per contrastare un eventuale peggioramento dell'outlook sull'inflazione della zona euro. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3835/37 1,3830 DOLLARO/YEN 102,19/21 102,30 EURO/YEN 141,38/41 141,50 EURO/STERLINA 0,8230/32 0,8234 ORO SPOT 1.293,45/3,70 1.293,24/4,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia