Forex, dollaro mantiene guadagni su scambi contenuti, yen claudicante

LONDRA, 22 aprile (Reuters) - Il dollaro mantiene i guadagni registrati nelle sedute precedenti dopo aver toccato il massimo delle due settimane contro lo yen e un paniere di valute dopo sedute con scambi piuttosto contenuti per via delle vacanze pasquali. "Il mercato sta rientrando dalla 'modalità vacanze'" dice Sue Trinh, currency strategist di RBC Capital Markets ad Hong Kong, con i deludenti dati sul commercio giapponese di ieri che pesano ancora sulla valuta nipponica. Lo yen è stato colpito da cifre sull'export che indicano il livello più debole di un anno a questa parte, con le conseguenti pressioni su una politica monetaria puù accomodante. Anche l'euro ha visto un rialzo, montando al massimo delle due settimane a 141,84 yen. È tuttavia sceso al minimo delle due settimane contro il dollaro, a 1,3787. "Con il presidente Mario Draghi in agenda con un discorso in settimana, la nuova retorica della Bce potrebbe compromettere il sentimento di fiducia che circonda la moneta unica" dice David Song, analista di DailyFX a New York. L'intervento di Draghi è atteso ad Amsterdam giovedì prossimo. La Bce ha di recente detto chiaramente che il rafforzamento dell'euro potrebbe dar luogo a un allentamento della politica monetaria. Attorno alle 9,45 l'indice sul dollaro quota 79,919 con un calo dello 0,03%. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3799/802 1,3791 DOLLARO/YEN 102,51/52 102,61 EURO/YEN 141,44/47 141,48 EURO/STERLINA 0,8209/11 0,8212 ORO SPOT 1.289,40/9,60 1.289,54/90,76 (Redazione Milano, reutersitaly@thomsonreuters.com, +39 02 66129655, Reuters messaging: irene.chiappisi.reuters.com@reuters.net)) Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia