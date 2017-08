Forex, dollaro pesante dopo commenti Yellen, vola sterlina

LONDRA, 17 aprile (Reuters) - Dollaro indebolito nei confronti del paniere delle principali controparti, a riflesso del tono decisamente 'dovish' delle ultime dichiarazioni del presidente Fed. Il biglietto verde appare particolarmente depresso nei confronti della sterlina, che accelera al record degli ultimi quattro anni e mezzo in ragione della prospettiva che la politica monetaria di Banca d'Inghilterra si tramuti in restrittiva, rispondendo alla ripresa di economia e inflazione. "I commenti di Janet Yellen penalizzano il dollaro perché indica nuovamente che Federal Reserve non ha alcuna fretta di ritoccare i tassi al rialzo", spiega lo strategist Societe Generale Alvin Tan. "Visti gli attuali livelli di rendimento dei benchmark Usa e le prospettive delle mosse Fed, non prevediamo un apprezzamento del cambio prima del terzo trimestre" aggiunge. Il volume degli scambi si mantiene comunque decisamente sottile in vista del lungo fine settimana pasquale. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3839/42 1,3814 DOLLARO/YEN 102,00/02 102,22 EURO/YEN 141,15/18 141,22 EURO/STERLINA 0,8217/19 0,8224 ORO SPOT 1.286,50/8,70 1.304,81/6,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia