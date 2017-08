Forex, dollaro saldo, Zew tedesco può colpire euro

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Partenza europea al rialzo per il dollaro che si rafforza contro le principali divise dopo aver chiuso in positivo la seduta statunitense. Ad aiutare il biglietto verde le vendite al dettaglio Usa che ieri hanno fornito uno scenario più roseo per l'economia americana. I dati hanno segnato un picco di un anno e mezzo a marzo. L'indice del dollaro sale di 0,1% stamane a 79,802, al di sopra del minimo di lunedì a 79,562. La divisa Usa sale anche nei confronti dell'euro con i trader che attendono l'indice tedesco Zew per aprile. "Se avremo uno Zew deludente, l'euro, che è comunque frenato dalla retorica della Banca centrale europea, verrà colpito", dice Jeremy Stretch, capo della strategia valutaria di CIBC World Markets. La statistica in arrivo dalla Germania, che è soggetta a un'elevata volatilità, verrà pubblicata alle 11. ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3804/06 1,3818 DOLLARO/YEN 101,81/86 101,82 EURO/YEN 140,56/62 140,69 EURO/STERLINA 0,8267/70 0,8258 ORO SPOT 1.309,95/0,43 1.326,10/6,70 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia