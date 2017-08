Forex, dlr resta in calo, taglio Fed più lontano dopo minute

NEW YORK, 10 aprile (Reuters) - Il dollaro resta in deprezzamento nella seduta di oggi, senza ricevere particolare sostegno dalla pubblicazione del dato sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, calate oltre le attese nell'ultima settimana, a quota 300.000. Il biglietto verde resta di fondo penalizzato dai toni accomodanti delle minute dell'ultimo meeting Fed, pubblicate ieri sera. Minute che hanno raffreddato la speculazione recente su un possibile rialzo anticipato dei tassi negli Stati Uniti, già nella prima parte del 2015. "Le minute della Fed stanno rispostando le aspettative di un rialzo dei tassi dalla metà del prossimo anno verso la seconda parte del 2015" spiega la strategist di Rabobank Jane Foley. Secondo Adam Cole di Rbc Capital "gran parte dei movimenti che hanno seguito l'ultimo meeting del Fomc sono ora rientrati, scontando implicitamente uno spostamento del primo rialzo dei tassi nuovamente a ottobre 2015 rispetto ad agosto, come due giorni fa". Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia non lontano dal picco intraday visto a fine mattinata a 1,3874, circa due figure sopra il minimo da un mese di 1,3672 toccato solo venerdì scorso. Dall'inizio della settimana il dollaro ha ceduto oltre l'1% nei confronti della valuta unica. Il biglietto verde cede terreno anche nei confronti dello yen, sostenuto a sua volta dai deboli dati di questa mattina sulla bilancia commerciale cinese e dal nulla di fatto al meeting della Bank of Japan di inizio settimana. Pur recuperando qualche limitata posizione dopo il dato sui sussidi Usa, il cambio dollaro/yen non si distacca sostanzialmente dal minimo di giornata di 101,43, il livello più basso da circa un mese. ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3864/66 1,3855 DOLLARO/YEN 101,83/84 101,97 EURO/YEN 141,18/21 141,31 EURO/STERLINA 0,8264/65 0,8246 ORO SPOT 1.317,85/8,15 1.311,40/2,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia