Forex, dollaro consolida in Europa, attende chiarezza su Fed

MILANO, 21 marzo (Reuters) - Negli scambi della mattinata europea l'indice del dollaro nei confronti di un paniere di valute si mantiene vicino al livello di 80,354, massimo di tre settimane, in attesa di indicazioni sulle prossime mosse della Federal Reserve Usa. Oggi in agenda interventi di diversi funzionari della banca centrale Usa, tra cui Richard Fisher, James Bullard e Narayana Kocherlakota, che potrebbero chiarire le indicazioni di Janet Yellen. Il presidente Fed ha suggerito che i tassi d'interesse potrebbero salire nella primavera 2015. I rendimenti dei titoli americani sono balzati in reazione alle attese di una stretta monetaria all'inizio del 2015. Ulteriori rialzi dei rendimenti dipendono ora dai dati macro. A cascata un movimento dei tassi sui titoli di Stato Usa avrebbe un impatto sul gradimento per il dollaro. Ma con il biglietto verde in consolidamento, gli investitori premiano le valute rifugio yen e franco svizzero, riducendo le posizioni su divise piu' rischiose in vista del fine settimane, mentre le tensioni tra Russia e Occidente si acuiscono. Nella notte l'Unione europea ha esteso ad altri 12 nominativi le sanzioni gia' decise e il consiglio europeo in corso a Bruxelles ha avviato i preparativi per ulteriori misure che potrebbero riguardare gli scambi commerciali. L'euro viaggia stamani in area 1,3784/85 dollari, dopo un minimo di due settimane a 1,3749 ieri. In Asia, lo yuan cinese è impostato per accusare la peggiore perdita settimanale della propria storia dopo che la banca centrale ha raddoppiato la banda di oscillazione della divisa. ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3784/86 1,3778 DOLLARO/YEN 102,11/13 102,38 EURO/YEN 140,75/77 141,05 EURO/STERLINA 0,8360/63 0,8350 ORO SPOT 1.336,30/6,55 1.327,89/9,11 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia