Forex, dollaro si stabilizza dopo balzo nella notte

LONDRA, 20 marzo (Reuters) - Il dollaro consolida le posizioni nei confronti delle principali valute dopo un balzo in avanti nella notte grazie alle parole del presidente della banca centrale Usa che hanno indicato la possibilità di un rialzo dei tassi prima del previsto. Janet Yellen ha detto che la Federal Reserve potrebbe terminare il suo massiccio programma di acquisti di titoli in autunno, aggiungendo che una stretta sui tassi potrebbe arrivare sei mesi più tardi. Gli analisti si interrogano oggi sulla possibilità che i commenti di Yellen siano un punto di svolta per la divisa Usa, mentre l'euro stamane sembra contrastare la salita del dollaro. Dopo i forti guadagni di ieri sera, in concomitanza con le dichiarazioni della Fed, negli scambi europei la divisa Usa è piatta contro euro e yen rispetto alla chiusura di ieri negli Stati Uniti. ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3825/28 1,3832 DOLLARO/YEN 102,43/44 102,33 EURO/YEN 141,57/66 141,53 EURO/STERLINA 0,8346/50 0,8369 ORO SPOT 1.332,30/2,25 1.330,44/0,84