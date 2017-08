Forex, euro scivola prima di inflazione, yen in calo

LONDRA, 17 marzo (Reuters) - L'euro perde posizioni nei confronti del dollaro e riduce i guadagni contro lo yen stamane. La divisa europea e' spinta verso il basso dai timori di qualche investitore che il dato di inflazione relativo alla zona euro per febbraio sia rivisto al ribasso, aumentando le pressioni sulla Banca centrale europea per un allentamento della politica monetaria. Debole anche lo yen, che cede terreno al dollaro sulle aspettative che i paesi occidentali impongano sanzioni limitate alla Russia dopo che la Crimea ha votato a favore dell'annessione a Mosca. Se, invece, le tensioni geopolitiche dovessero acuirsi sarebbero yen e franco svizzero, considerate valute rifugio, a trarne beneficio. Il focus immediato del mercato e', pero', sul dato di inflazione atteso alle 11. Gli analisti di Commerzbank si attendono che il tasso annuale di 0,8% sia rivisto a 0,7%, mentre la maggioranza degli analisti punta su una conferma. ORE 09,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3886/90 1,3914 DOLLARO/YEN 101,78/80 101,34 EURO/YEN 141,34/39 141,00 EURO/STERLINA 0,8344/47 0,8354 ORO SPOT 1.383,00/3,20 1.381,74/82,74 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia