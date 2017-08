Forex, euro/dlr a nuovi massimi 2 anni e mezzo, minori attese su Bce

LONDRA, 13 marzo (Reuters) - L'euro consolida il rialzo sul dollaro, portandosi a nuovi massimi da 2 anni e mezzo, sullo sfondo di un ridimensionamento delle attese per nuovi interventi espansivi da parte della Bce, almeno nel breve. Il cambio euro/dollaro ha toccato in mattinata un picco intraday a 1,3956. "L'euro continua a salire sull'onda del momento generato dalla parole di Draghi. Le ultime indicazioni economiche dalla zona euro sono state positive nel complesso, il che riduce le aspettative di un ulteriore allentamento monetario" spiega Ayako Ser di Sumitomo Mitsui Trust. Anche le più recenti dichiarazioni di esponenti della Bce, per quanto non escludono il ricorso a nuove iniziative in caso di necessità futura, appaiono sostanzialmente concordi nel ritenere non necessaria alcuna misura in questo momento. Secondo gli operatori un freno alla risalita della valuta unica potrebbe essere messo in mattinata dall'aumento dell'avversione al rischio sul mercato, alimentata dai dati cinesi appena usciti, su produzione industriale, vendite al dettagli e investimenti, tutti inferiori alle attese . ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3948/51 1,3903 DOLLARO/YEN 102,42/47 102,75 EURO/YEN 142,91/94 142,86 EURO/STERLINA 0,8374/79 0,8367 ORO SPOT 1.373,10/3,30 1.366,58/7,58 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia