Forex, euro resiste a tensioni Ucraina, yen stretto in range limitato

LONDRA, 11 marzo (Reuters) - Limitato il calo dell'euro, appena 0,1% contro il dollaro, con il cross che si mantiene non lontano dal massimo dei due anni e mezzo toccato venerdì a 1,3915. La moneta unica resta quindi relativamente salda nonostante il persistere della crisi ucraina. La situazione in Crimea non sembra infatti alleggerirsi, con le forze pro-russe che ieri hanno aperto il fuoco durante l'assalto a una base ucraina, mentre la Nato ha annunciato l'invio di voli di ricognizione lungo le frontiere orientali. Lo yen resta bloccato in range ristretto dopo che la Banca del Giappone ha concluso la riunione politica monetaria mantenendo stabili i tassi, parlando di una generalizzata ripresa dell'economia ma di riduzione delle esportazioni ORE 09,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3863/65 1,3876 DOLLARO/YEN 103,23/28 103,25 EURO/YEN 143,07/12 143,27 EURO/STERLINA 0,8327/29 0,8333 ORO SPOT 1.346,20/6,40 1.338,54/39,76