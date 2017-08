Forex, euro ritraccia lievemente su dollaro dopo dati Adp e Pmi

NEW YORK, 5 marzo (Reuters) - Cede lievemente terreno la valuta unica contro dollaro nei primi scambi sulla piazza Usa dopo la statistica Adp relativa ai nuovi occupati del settore privato a febbraio e la lettura finale del Pmi Markit, sempre il mese scorso. Recupera intanto posizioni il biglietto verde contro yen, portandosi in area 102,50 con un progresso di circa 0,4% sulla chiusura precedente. Il mese scorso gli imprenditori Usa hanno creato 139.000 nuovi posti di lavoro, meno dei 160.000 del consensus, e la variazione positiva di gennaio è stata rivista a 127.000 da 175.000 della prima lettura. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3721/22 1,3742 DOLLARO/YEN 102,50/53 102,20 EURO/YEN 140,65/70 140,05 EURO/STERLINA 0,8215/16 0,8246 ORO SPOT 1.335,60/6,40 1.334,50/5,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia