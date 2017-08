Forex, euro azzera perdite su dollaro dopo dati settore privato

LONDRA, 5 marzo (Reuters) - La valuta unica azzera le lievi perdite nei confronti del dollaro dopo la pubblicazione dei numeri dell'attività del settore del settore privato, la cui crescita ha accelerato a febbraio ai massimi da due anni e mezzo, risultando migliore della stima flash di due settimane fa . Intorno alle 10,00, l'euro, che ultimi scambi in Asia ha toccato il minimo intraday a 1,3725 dollari, è stabile in area 1,3740, sui livelli della chiusura di ieri. I numeri, che arrivano alla vigilia del meeting di politica monetaria della Banca centrale europea, sembrano ridurre le possibilità di una mossa espansiva da parte di Francoforte già a questo giro. Pochi giorni fa, in un'audizione di fronte al Parlamento europeo, il presidente della Bce Mario Draghi aveva riconosciuto i progressi fatti dall'economia del blocco, segnalando come il bicchiere sia da considerare "almeno mezzo pieno". ORE 10,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3741/40 1,3742 DOLLARO/YEN 102,36/38 102,20 EURO/YEN 140,67/69 140,05 EURO/STERLINA 0,8231/33 0,8246 ORO SPOT 1.334,46/5,23 1.334,50/5,30