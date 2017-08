Forex, euro/dlr fermo, domina cautela prima di inflazione zona euro

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Prevale un atteggiamento d'attesa sul mercato valutario, con un cambio euro/dollaro poco mosso, che si conferma entro la stretta fascia di oscillazione dell'ultima settimana. La convinzione diffusa tra gli operatori è che il mercato dovrebbe evitare di prendere posizioni definite almeno fino a venerdì, quando sarà pubblicato il preliminare di febbraio sull'inflazione della zona euro, stimata in ulteriore calo allo 0,7%. Un dato fondamentale per guidare le aspettative sulle mosse future della Bce, che secondo molti potrebbe a breve promuovere nuove iniziative espansive, anche se probabilmente non già nel meeting della prossima settimana. A metà mattinata l'euro/dollaro galleggia in area 1,3750. Nell'ultima settimana il cambio si è mosso entro un range compreso tra 1,3685 e il massimo da inizio 2014 di 1,3774. "Gli eventi rilevanti saranno la prossima settimana" conferma lo strategist di Bmo Capital Markets Stephen Gallo. Se l'euro rimane schiacciato dall'attesa per nuove indicazioni da parte della Bce, dall'altra parte c'è un dollaro che a sua volta sconta un grado crescente di avversione al rischio, legata all'indebolimento delle prospettive di crescita cinese e a una lunga serie recente di dati economici non esaltanti dagli Stati Uniti, ultimo quello di ieri sulla fiducia dei consumatori, inferiore alle attese. La prossima settimana è in agenda anche un'audizione del presidente della Fed Janet Yellen da cui si attendono indicazioni circa le eventuali ripercussioni dei recenti dati sul piano di riduzione delle stimolo monetario da parte della banca centrale. "Se si guarda agli Usa, i dati sono stati deboli ma in gran parte dovuti alle cattive condizioni atmosferiche" spiega lo strategist di Commerzbank Peter Kinsella. ORE 10,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3747/49 1,3745 DOLLARO/YEN 102,30/34 102,22 EURO/YEN 140,63/69 140,50 EURO/STERLINA 0,8239/41 0,8235 ORO SPOT 1.341,80/2,00 1.340,14/1,36 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia