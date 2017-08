Forex, dlr in rialzo ma cautela prima di dati Usa e riunione Bce

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Dollaro in lieve rialzo in scia ai dati positivi di ieri sulla bilancia commerciale Usa, in un mercato che appare però complessivamente cauto, in attesa dei dati dal mercato del lavoro statunitense e del meeting Bce di questa settimana. Per quel che riguarda i 'payroll' di dicembre, in uscita venerdì, gli economisti interpellati da Reuters prevedono, in media, la creazione di 196.000 posti di lavoro. Oggi intanto sarà pubblicato il rapporto Adp sull'occupazione nel settore privato, tradizionale anticipatore del dato ufficiale che, secondo le stime, dovrebbe aver creato sempre in dicembre 200.000 nuovi posti. Dati più deboli delle stime potrebbero far venir meno un po' di sostegno al biglietto verde mentre, al contrario, numeri sostenuti potrebbero alimentare la speculazione per un accelerazione del percorso di riduzione degli acquisti di asset da parte della Fed, con conseguente tendenza al rialzo dei tassi sui titoli di Stato americani. "Gli investitori non vogliono muoversi troppo prima dei dati occupazionali" spiega lo strategist di Brown Brothers Harriman Masashi Murata, "Tutti vogliono prima capire qual è la situazione del mercato del lavoro Usa". Stasera arriveranno le minute del meeting Fed di dicembre, mentre domani si riunirà per il vertice mensile il board della Bce. I dati più recenti sembrano confermare il miglioramento, per quanto lento, delle condizioni di crescita della zona euro: un quadro che se da una parte non mette in discussione la linea espansiva della Bce (alla luce anche dei numeri ancora molto deboli giunti ieri dall'inflazione della regione), dall'altra porta ad escludere almeno nel breve nuove misure espansive da parte di Francoforte, con conseguente sostegno per la valuta unica. A metà mattinata l'euro/dollaro si muove in lieve calo rispetto a ieri, pur tenendo in area 1,36. A fine dicembre il cambio era salito al massimo da due anni di 1,3894. Il dollaro guadagna terreno anche sullo yen, in area 105, in netta risalita dal minimo da due settimane di 103,88 di lunedì e di nuovo in vista del massimo da cinque anni di 105,45 registrato la settimana scorsa. ORE 9,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3604/05 1,3615 DOLLARO/YEN 105,02/03 104,60 EURO/YEN 142,87/89 142,42 EURO/STERLINA 0,8284/86 0,8301 ORO SPOT 1.224,90/5,15 1.231,49/2,71 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia