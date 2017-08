Forex, euro tonico su dati economici, tiene su dlr, sale su franco

NEW YORK, 7 gennaio (Reuters) - Euro ben intonato sul mercato valutario in attesa del meeting Bce di dopodomani, grazie anche ai dati preliminari di questa mattina sull'inflazione di dicembre nella zona euro, inferiore alle attese ma non così bassa da sostenere la speculazione su nuove misure espansive a breve da parte della banca centrale . L'euro/dollaro si conferma nel primo pomeriggio saldamente sopra quota 1,36, non lontano dal picco intraday di 1,3656 ma sensibilmente al di sotto del massimo da due anni toccato a fine dicembre ad un passo da 1,39. I buoni dati di oggi sulle vendite al dettaglio tedesche e il successo sul mercato del collocamento del nuovo titolo di Stato decennale irlandese hanno contribuito a sostenere l'appetito per il rischio sul mercato e di conseguenza l'euro. La valuta unica guadagna terreno anche nei confronti del franco svizzero, salendo ai massimi dallo scorso ottobre. Gli operatori sottolineano come l'attuale clima di ottimismo per le prospettive dell'economia globale stia preparando la strada ad un alleggerimento complessivo delle posizioni sulla divisa elvetica, tradizionalmente una delle più forti valute rifugio al mondo. "Durante l'anno scorso si è provato ad andare contro il franco ma molti di questi tentativi sono stati frustrati. Ora potrebbe esserci un nuovo tentativo" spiega lo strategist di Ubs Beat Siegenthaler. "Resta la domanda su cosa potrebbe innescare questa inversione: avrebbe potuto essere l'allentamento della crisi dell'euro ma così non è stato. E allora potrebbe essere il cambiamento negli Usa, la sensazione di un ottimismo più diffuso". Attorno alle 15,25 il cambio euro/franco si apprezza a 1,2365, appena sotto il massimo intraday di 1,2372, il livello più alto dalla fine dello scorso ottobre. La banca centrale svizzera ha stabilito da due anni quota 1,20 come limite massimo di deprezzamento dell'euro nei confronti della divisa nazionale. ORE 15,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3626/27 1,3627 DOLLARO/YEN 104,52/53 104,21 EURO/YEN 142,41/43 141,98 EURO/STERLINA 0,8303/08 0,8305 ORO SPOT 1.228,06/8,83 1.237,60/8,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia