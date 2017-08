Forex, dollaro vicino a massimo 5 anni su yen, attesa dati Usa

SINGAPORE, 2 gennaio (Reuters) - Il dollaro si muove in prossimità del massimo dei 5 anni già toccato lunedì contro lo yen a 105,41, in attesa di vedere se i dati Usa di prossima pubblicazione risulteranno a supporto della decisione della Fed di ritirare gradualmente le sue misure di acquisto asset nel corso del 2014. Per contro il mercato si aspetta che Banca del Giappone mantenga o addirittura incrementi il suo massiccio stimolo monetario per combattere la deflazione.

"Un punto cruciale è se ci sarà una riduzione di 10 miliardi ad ogni meeting o se aspetteranno un po' dopo l'annuncio di dicembre che ci sarà una riduzione di 10 miliardi a partire da questo mese", ha detto Teppei Ino, analista a Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a Singapore.

L'istituto centrale Usa ha comunicato il 18 dicembre la decisione di ridurre il ritmo del suo acquisto di asset di 10 miliardi di dollari al mese, a 75 miliardi di dollari mensili, tagliando a 40 miliardi di dollari dai precedenti 45 miliardi gli acquisti mensili di titoli del Tesoro e a 35 miliardi da 40 gli Mbs.

Attorno alle 8,15, il dollaro/yen si attesta a 105,33/36 da 105,23 della precedente chiusura. L'euro vale 1,3742/44 dollari da una chiusura a 1,3752 e 144,76/77 yen da 144,75.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia