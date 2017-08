Forex, euro tocca 1,38 dollari in mattinata londinese

LONDRA, 27 dicembre (Reuters) - Si spinge fino a sfiorare brevemente la soglia di 1,38 dollari la valuta unica europea, sorretta dal generalizzato clima rialzista di cui beneficiano i listini azionari e le divise a rendimento più elevato. In parallelo e analogamente sui massimi degli ultimi cinque anni si muove il cross dell'euro/yen, con una punta sugli schermi Reuters a 144,52, oltre una figura al di sopra della chiusura di ieri sera a New York. Il biglietto verde approfitta intanto del nuovo record messo a segno dall'indice Dow Jones nella seduta di ieri mentre, dall'inizio dell'anno, il progresso dell'indice S&P 500 è arrivato a +29%. Positiva per il dollaro è naturalmente anche l'impostazione rialzista dei rendimenti dei Treasuries dopo l'annuncio ufficiale del programma di tapering. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3796/99 1,3691 DOLLARO/YEN 104,75/76 104,79 EURO/YEN 144,49/52 143,44 EURO/STERLINA 0,8366/68 0,8352 ORO SPOT 1.212,60/3,10 1.210,30/11,10 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia