Forex, cambi poco mossi in clima festivo, euro stabile su dlr e yen

LONDRA, 23 dicembre (Reuters) - Oscillazioni contenute per i tassi di cambio valutari nelle prime battute sulla piazza londinese, tra scambi limitati e in un quadro di liquidità ridotta, visto l'approssimarsi del fine anno. Digerita la decisione della Federal Reserve di ridurre la portata dello stimolo monetario, a fronte dei miglioramenti dell'economia, in attesa della quale si era evidenziata una certa volatilità, il mercato si limita a movimenti laterali. "Dopo due settimane all'insegna della volatilità, culminate con l'annuncio della Fed, i mercati si muovono lateralmente", dice Sue Trinh, strategist di Rbc. Il dollaro, apprezzatosi dopo la decisione della Fed mercoledì, ha poi ripiegato su rapide prese di profitto, stabilizzandosi. Un segno che la decisione dell'istituto centrale americano era già stata parzialmente scontata dagli investitori. Stamane il biglietto verde viaggia a 103,95 yen da 104,07 della chiusura di venerdì. Dollaro poco mosso anche nei confronti del'euro, che passa di mano a 1,3675 da 1,3671 della chiusura. La valuta unica è sostanzialmente stabile anche su yen a 142,24 da 142,27. ORE 9,45 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3675/71 1,3671 DOLLARO/YEN 103,95/99 104,07 EURO/YEN 142,24/26 142,27 EURO/STERLINA 0,8357/59 0,8364 ORO SPOT 1.204,36/4,80 1.202,64/03,86