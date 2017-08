Forex, euro scivola dopo downgrade S&P, dollaro tonico su Fed

LONDRA, 20 dicembre (Reuters) - L'euro vacilla sull'azione di S&P sul rating dell'Unione europea, mentre il dollaro beneficia ancora del tapering della Fed. "La nostra opinione è che il merito di credito dei 28 Stati membri sia sceso", ha detto l'agenzia di rating in una nota. Standard & Poor's ha tagliato il rating sovrano a lungo termine dell'Unione Europea a AA+ dal precedente AAA, facendo riferimento a crescenti tensioni sulle trattative relative al bilancio e in seguito ai tagli di rating di paesi membri negli ultimi mesi. L'agenzia ha avuto rating negativo sull'Ue dal gennaio 2012 e da allora ha tagliato il rating di Francia, Italia, Spagna, Malta, Slovenia, Cipro e Paesi Bassi. Il rating del Regno Unito è stato confermato a AAA con outlook negativo, e quello dell'Irlanda a BBB+ con outlook positivo. A sostenere il dollaro, oltre all'azione di S&P e alla politica monetaria della Fed, anche quella accomodante della Banca del Giappone che ha annunciato stamane che manterrà la sua politica monetaria ultraespansiva sebbene il crescente scarto di tassi fra Usa e Giappone contribuirà a mantenere lo yen debole contro il dollaro. "Lo yen è un po' debole, ma i movimenti di oggi sono molto limitati, con molta gente che stacca in vista delle vacanze della prossima settimana" ha detto Ayako Sera, economista a Sumitomo Mitsui Trust Bank. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3637/38 1,3662 DOLLARO/YEN 104,49/51 104,24 EURO/YEN 142,47/56 142,39 EURO/STERLINA 0,8347/49 0,8344 ORO SPOT 1.197,30/8,05 1.189,60/90,60 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia