Forex, dollaro consolida in vista Fomc, yen sotto pressione

NEW YORK, 18 dicembre (Reuters) - Dollaro in rafforzamento su euro e yen, aiutato dalla tendenza al rialzo dei rendimenti sui governativi Usa a ormai poche ore dal verdetto Fed su tassi e 'quantitative easing'. Il mercato continua a interrogarsi sulla tempistica del 'tapering', il graduale rientro delle misure espansive di politica monetaria che attualmente prevedono la sottoscrizione mensile di 85 miliardi di dollari di asset da parte della banca centrale. Per quanto sostenuta dal rimpatrio di capitali in vista di fine anno e dalla persistente tensione sulla parte breve dei tassi di mercato, la valuta unica europea fatica ad approfittare del risultato positivo ma perfettamente in linea alle attese dell'indice Ifo sul morale delle imprese tedesche a dicembre. "L'opinione prevalente sui mercati è che Federal Reserve opti oggi per un nulla di fatto, se però non dovesse essere così e ci fosse un qualche anticipo del 'tapering' potremmo vedere una rapida reazione al rialzo del dollaro" osserva lo strategist Hsbc Daragh Maher. "Riteniamo che la banca centrale Usa possa introdurre una nuova sorta di 'forward guidance', per esempio riducendo la soglia di riferimento per il tasso di disoccupazione. Il rally del biglietto verde sarebbe in questo modo limitato... viceversa, in caso la Fed resti del tutto ferma, potremmo vedere un apprezzamento dell'euro/dollaro". ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3741/43 1,3766 DOLLARO/YEN 103,05/08 102,66 EURO/YEN 141,60/63 141,32 EURO/STERLINA 0,8390/93 0,8461 ORO SPOT 1.232,90/3,00 1.229,60/30,60