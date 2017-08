Forex, euro a minimi seduta dopo dato vendite dettaglio Usa

NEW YORK, 12 dicembre (Reuters) - Cede posizioni l'euro nei confronti del dollaro dopo la pubblicazione dei dati Usa delle 14,30. I sussidi di disoccupazione hanno visto un incremento superiore alle attese a 368.000 unità nell'ultima settimana , ma un'indicazione di forza è giunta dalle vendite al dettaglio cresciute oltre le stime in novembre, dello 0,7%. Poco dopo la pubblicazione dei dati l'euro/dollaro è scivolato fino al minimo intraday di 1,3751, un livello che tuttavia rimane prossimo al picco di quest'anno, quota 1,3833 toccata in ottobre. I buoni dati Usa lasciano intravedere la possibilità di un avvio anticipato della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, soprattutto se oggi, come sembra, passerà alla Camera Usa l'accordo biennale sul bilancio pubblico, che potrebbe regalare all'economia del Paese una maggiore tranquillità dopo lo 'shut down' di novembre. D'altra parte sembra ormai essersi radicata la convinzione tra gli operatori che almeno nel breve termine la Bce non dovrebbe decidere nessuna nuova misura di stimolo monetario. Tuttavia, dopo una movimento di apprezzamento dell'euro sul dollaro di circa il 4% nell'ultimo mese, sono in molti a scommettere che qualche presa di profitto più consistente sulla valuta unica possa essere imminente. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3757/58 1,3785 DOLLARO/YEN 102,86/87 102,42 EURO/YEN 141,52/57 141,22 EURO/STERLINA 0,8408/10 0,8418 ORO SPOT 1.235,70/6,46 1.228,24/9,46 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia