Forex, euro resta tonico su dlr, yen esaurisce tentativo recupero

TOKYO/SIDNEY, 12 dicembre (Reuters) - L'euro si conferma ben intonato nei confronti del dollaro, sostenuto dalla convinzione degli operatori secondo cui la Bce non dovrebbe decidere a breve nessuna nuova misura di stimolo all'economia.

Alle ore italiane l'euro/dollaro scambia in area 1,3790 da 1,3785 della chiusura di ieri, sempre in vista del massimo del 2013 di 1,3833 toccato in ottobre.

Nell'ultimo mese l'euro si è apprezzato di circa il 4% nei confronti del biglietto verde e qualche analista comincia a suggerire cautela sulla valuta unica.

"Abbiamo ora la raccomandazione di andare corti sull'euro/dollaro, con un target al ribasso a 1,32 e un stop posto a 1,3975", si legge in una nota di Bnp Paribas. "Riteniamo che i differenziali di rendimento torneranno probabilmente a muoversi a sfavore dell'euro nel breve termine".

Si esaurisce invece il breve tentativo di recupero mostrato dallo yen nella prima parte della seduta, con la divisa giapponese che torna ad avvicinarsi ai recenti minimi su euro e dollaro.

Negli Stati Uniti sembra avvicinarsi un accordo parlamentare per un piano biennale sul bilancio pubblico che potrebbe fornire alla Fed lo spunto per l'avvio della fase di riduzione dello stimolo monetario, che alcuni operatori vedono possibile già nel meeting della settimana prossima.

Il dollaro/yen scambia a 102,70 da 102,42 dell'ultima chiusura, dopo essere sceso al minimo intraday a 102,40 ad inizio seduta. Martedì il cambio aveva toccato un massimo da sette mesi a 103,40.

Andamento analogo per l'euro/yen a 141,55 da 141,22, in risalita dal minimo intraday di 141,17. Sempre martedì il cambio toccava un nuovo massimo da cinque anni a 142,19.

