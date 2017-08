Forex, dlr vicino a minimi recenti su attese ritardo riduzione QE Fed

TOKYO/SINGAPORE, 21 ottobre (Reuters) - Movimenti limitati questa mattina sul mercato valutario, ma con un dollaro che rimane in prossimità dei minimi da otto mesi rispetto al paniere delle principali divise internazionali.

A tenere schiacciato il biglietto verde sono le aspettative crescenti di uno slittamento almeno fino all'inizio del 2014 dell'inizio della fase di riduzione dello stimolo monetario da parte della Fed, a seguito delle due settimane di stop subito dall'attività federale prima dell'accordo sull'innalzamento del tetto di spesa.

Ora l'attenzione va alla pubblicazione dei dati economici Usa rimasti in arretrato, che riprende in questi giorni, in particolare ai numeri di settembre sul mercato del lavoro in uscita domani.

"Negli ultimi due mesi i precedenti dati sugli occupati sono stati rivisti al ribasso. L'economia Usa sta perdendo slancio e non può sopportare una riduzione dello stimolo monetario" afferma lo strategist di Sumitomo Mitsui Bank Daisuke Uno. "Ci sarà una delusione delle attese (di 'tapering') ad ogni meeting della Fed da qui alla fine dell'anno e ogni volta questo peserà sul dollaro".

Alle 8,00 italiane l'euro/dollaro tratta a in area 1,3680, su 1,3684 della chiusura di venerdì, quando il cambio era salito fino al massimo da otto mesi di 1,3704, ad un passo dal picco del 2013 di 1,3711.

Il cambio dollaro/yen tratta in area 98 da 97,70 dell'ultima chiusura, a distanza dal massimo da tre settimane di 99,01 visto la settimana scorsa.

Euro/yen a 134,15 da 133,74.

