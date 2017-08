Forex, dollaro prosegue risalita sui cross in avvio Londra

LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - Continua negli scambi della mattinata londinese il progressivo recupero del biglietto verde, ispirato dall'indicazione di Janet Yellen da parte della Casa Bianca quale successore di Ben Bernake per la presidenza di Federal Reserve. "In passato, quando si è iniziato a fare il nome di Janet Yellen, si è visto tendenzialmente un indebolimento del dollaro... al momento si nota invece un apprezzamento" osserva Ulrich Leuchtmann, responsabile per l'area ricerca forex a Commerzbank. "La mia interpretazione è che, considerando la fase particolarmente problematica della trattativa tra democratici e repubblicani sul plafond del debito, in caso si aprisse una vera e propria crisi sul bilancio sarebbe positivo avere un presidente Fed pronto a intervenire... questo fa bene al dollaro" continua. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3522/24 1,3571 DOLLARO/YEN 97,37/40 96,86 EURO/YEN 131,68/70 131,48 EURO/STERLINA 0,8465/67 0,8437 ORO SPOT 1.317,21/7,95 1.318,30/9,30 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia